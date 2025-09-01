"الإصابات عائلية".. ما أسباب زيادة الأمراض التنفسية مؤخرًا؟

كتب- أحمد جمعة:

أثار الانتشار الملحوظ للأمراض التنفسية في الأيام الأخيرة تساؤلات حول أسباب ارتفاع معدلات العدوى، خاصة مع تكرار إصابة أكثر من فرد داخل الأسرة الواحدة، في ما بات يُعرف بين الأطباء بـ"الإصابات العائلية".

وتتنوع الإصابات ما بين نزلات البرد المعتادة والأنفلونزا الموسمية وحتى الفيروسات التنفسية الأحدث مثل "كوفيد-19" والفيروس المخلوي.

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أوضح أن الفترة الممتدة من أغسطس حتى مارس من كل عام تشهد بطبيعتها ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية الموسمية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها التقلبات الجوية الحادة التي تميز الانتقال من الصيف إلى الخريف، وما يصاحبها من تغير في درجات الحرارة.

وأضاف "عبد الغفار" أنه حتى انتهاء فصل الصيف يكون سبب هذه الإصابات "التقلبات الجوية بين الصيف ودخول الخريف، والعودة للمدارس والتجمعات، وارتفاع مستويات الرطوبة في الجو وهذا يساعد على بقاء الفيروسات فعالة لفترة أكبر في الهواء".

وبحسب متحدث الصحة، فإن طول فترة التعافي من الإصابات الأخيرة يعود لأسباب علمية، منها تعرض الأفراد لفترات طويلة لأجهزة التكييف والمراوح خلال الصيف، وهو ما يؤثر سلبًا على كفاءة الجهاز المناعي، كما أن الإجهاد الحراري وحالات الجفاف الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة تضعف مناعة الجسم وتجعل المصاب عرضة للإصابة المتكررة أو العدوى المشتركة أكثر من فيروس في الوقت نفسه.

موسم "العدوى العائلية"

من جانبه، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، في تصريحات إلى مصراوي، أن نهاية أغسطس وبداية سبتمبر تُعد فترة معروفة طبيًا بزيادة العدوى التنفسية، نظرًا لكونها موسم التقلبات الجوية وبداية الخريف، وهو أصعب أوقات بانتشار هذه العدوى.

وأشار إلى أن الأمراض التنفسية في هذه الفترة غالبًا ما تنتشر بسرعة، لتصيب أكثر من فرد داخل الأسرة الواحدة، وهو ما يفسر وصفها بأنها "إصابات عائلية".

كيف يمكن الوقاية؟

يشدد الأطباء على أن الوقاية لا تقل أهمية عن العلاج، خصوصًا في ظل سرعة انتشار الفيروسات التنفسية في هذه الفترة، ومن أبرز النصائح اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض الفيروسية ومن بينها التهوية الجيدة والتطهير المستمر وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والحصول على الجرعات التنشيطية من اللقاحات وخاصة كبار السن.

كما يجب استشارة طبيب الجهاز التنفسي في حالة الإصابة بالأعراض لأخذ العلاج المناسب.

