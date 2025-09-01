مفيش زيادة في الأسعار.. بدء صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الإثنين، صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، بواقع 50 جنيهًا لكل مواطن، دون أية زيادة في الأسعار .

ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة؛ استعدادًا لبدء صرف مقررات التموين عن شهر سبتمبر 2025.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد انتهت من صرف السلع المدعمة لبقالي التموين، ضمن مقررات التموين عن شهر أغسطس الماضي، حيث يتم الصرف للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة .