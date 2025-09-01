"التأمين الصحي" يعلن تفعيل خدمة القسطرة المخية بمستشفى المقطم

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، تفعيل خدمة القسطرة المخية بمستشفى المقطم، التابع لفرع الهيئة بالقاهرة، لعلاج حالات السكتة الدماغية، في إطار العمل علي تطوير المستشفيات وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذَا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تعزيز الخدمات الصحية، وإدخال خدمات طبية متخصصة وعالية الجودة للمواطنين، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحسب بيان اليوم.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن تفعيل هذه الخدمة الصحية يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بصحة المواطن، وحرصها على توفير جميع الإمكانات لخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى لتلقى الخدمة الطبية والقضاء علي قوائم إنتظار عمليات القسطرة المخية.

وأضاف، أن الاستعدادات التي تم اتخاذها لتفعيل الخدمة شملت توفير جميع التجهيزات ومستلزمات التشغيل، إلي جانب الاستفادة من الكوادر والخبرات الموجودة بالمستشفي لرفع مستوى الخدمة الطبية وإجراء تلك الجراحات المتقدمة لعلاج السكتات الدماغية ضمن منظومة التأمين الصحي.

وأكد رئيس الهيئة، أن المستشفي يشهد خطة تطوير شاملة، حيث تم إنتهاء تطوير 7 غرف عمليات، وتزويدهم بعدد 10 أسرة تحضير و12 سرير إفاقة، بالإضافة إلي سكن الأطباء ومدرسة التمريض والعيادة الخارجية، كما يجري تطوير البنية التحتية لوحدة الغسيل الكلوي وتزويدها بي ٢٢ ماكينة غسيل.

وأفاد الدكتور سيد جلال، مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي، باستقبال أول حالة لمريض عمره 70 عامَا، حضر للمستشفى بأعراض جلطة مخية حادة وشلل بالنصف الأيسر للجسم، حيث تم حجز المريض بالرعاية المركزة لاستكمال الفحوصات والتي أظهرت جلطة بالفص الأيمن للمخ وانسداد كلي للشريان السباتي الداخلي الأيمن، مع انسداد بنسبة 70% بالشريان السباتي الداخلي الأيسر، وأجري المريض القسطرة المخية وتركيب دعامة وتوسعة باستخدام البالون للشريان السباتي الأيسر وإستعادة سريان الدم، وخروج المريض بعد إستقرار حالته.

وأشار الدكتور محمد عبدالله، مدير المستشفي، أن القسطرة أُجريت بأيدي فريق طبي وتمريضي متخصص تحت إشراف الدكتور راضي يوسف، أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بجامعة عين شمس.

لافتَا إلي جاهزية المستشفي لإجراء هذه النوعية من العمليات وتقديم الخدمة الطبية لمرضي المحافظة والمحافظات المجاورة للقضاء علي قوائم الإنتظار في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن المستشفي يقدم خدمات متكاملة في جراحات القلب المفتوح، وجراحات الأورام، والمخ والأعصاب، والعظام، والمسالك البولية، والجراحة العامة والأطفال، والقساطر القلبية والمخية والطرفية، وجراحات العيون والشبكية، ومناظير الجهاز الهضمي، إلي جانب زراعة الكلي والأشعة التداخلية والرنين المغناطيسي.

