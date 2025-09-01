كتب- محمد نصار:



ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الـ22 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، لمتابعة جهود الصندوق في دعم وحماية البيئة، خاصة ما يتعلق بالمساهمة في أعمال التحضير والتجهيز لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث "اتفاقية برشلونة"، المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، بمشاركة 22 دولة، حيث تتسلم مصر رئاسة الاتفاقية لمدة عامين.

حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والدكتورة إيمان عاطف رئيس قطاع نوعية البيئة، واطارق بسيوني مستشار الوزيرة للشئون المالية، إضافة إلى ممثلي وزارات المالية والداخلية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريق عمل الصندوق بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، تمت الموافقة على جدول الأعمال والتصديق على محضر الاجتماع السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع الـ21، وعلى رأسها إقرار مساهمات ومنح صندوق حماية البيئة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية وضع خطة إعلامية متكاملة للترويج للمؤتمر عبر مختلف وسائل الإعلام، مع تشكيل لجنة لوجستية ومالية بالوزارة لمتابعة تنفيذ الأعمال التنظيمية، وتحديد مهام الوزارات والجهات المشاركة.

وشددت الوزيرة على تطلع مصر إلى تنظيم مؤتمر ناجح يسهم في دفع بنود اتفاقية برشلونة للأمام، ويعكس الدور القيادي والإقليمي لمصر في حماية البيئة الساحلية والموارد البحرية.

كما وجهت بتشكيل لجنة لتعديل لائحة الصندوق بما يضمن تنظيم عمليات الصرف والتمويل لمشروعات حماية البيئة، وأكدت على ضرورة عقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لعرض الميزانية واستعراض المستجدات أمام الأعضاء.