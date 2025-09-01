تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

فخري الفقي: خفض الفائدة سيستمر.. وهذه قيمة الدولار العادلة

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة من 28.25% إلى 23.25% يمثل خطوة بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن هذه التخفيضات ستستمر حتى تصل إلى مستوى يتراوح بين 12 و14% بنهاية العام المالي.

وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "هذا التخفيض سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع القطاع الخاص على التوسع وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة"، مضيفًا أن القرار سيساهم في تنشيط حركة السوق خاصة في قطاعات السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات والأجهزة.

منصة إلكترونية أول أكتوبر.. الإسكان الاجتماعي توضح تفاصيل "بديل الإيجار القديم"

كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الخطة الجديدة لاستبدال وحدات الإيجار القديم، مؤكدة أن التطبيق الفعلي سينطلق بدءاً من يوم الغد.

وقالت عبدالحميد خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر": "سيتم تطبيق زيادة القيمة الإيجارية إلى 250 جنيهاً كإيجار مبدئي خلال الفترة الانتقالية"، مشيرة إلى أن هذه القيمة ستظل سارية حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد القيم الإيجارية النهائية بمختلف المناطق.

أديب: مصر تشهد أزهى مواسمها السياحية.. والساحل الشمالي يتفوق على مايوركا ونيس

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالأداء السياحي المتميز لمصر خلال الموسم الحالي، معتبرًا أن البلاد تشهد واحدة من أزهى فتراتها السياحية خاصة من جانب الزوار الخليجيين.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "هذا الموسم سياحي بامتياز، وصناعة السياحة الشاطئية أصبحت مصدر رزق للآلاف"، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير أدى إلى ارتفاع إيجارات الساحل الشمالي إلى الضعف.

موسى عن إزالة الحواجز حول السفارة البريطانية: الإرهاب في لندن وليس القاهرة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إزالة الحواجز الأمنية حول السفارة البريطانية في القاهرة، جاء تتويجًا لحالة الاستقرار الأمني الذي تعيشه البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الحواجز كانت تتسبب في اختناقات مرورية كبيرة بمنطقة جاردن سيتي.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "إن غلق منطقة حيوية مثل محيط السفارة البريطانية لا يحدث في أي عاصمة حول العالم"، موضحًا أن هذه الحواجز كانت إجراءً مؤقتًا خلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق لمنع التظاهرات في ذلك الوقت.

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار موجة جديدة من كورونا

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، المواطنين بأن الفيروسات المنتشرة حاليًا في مصر هي فيروسات معتادة وموسمية، مؤكدًا أن عدد الحالات المصابة بها لا يزال محدودًا ولا يشكل أي خطر على الصحة العامة.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "لا يوجد أي مؤشر أو دليل على وجود تغيُّر في الخريطة الفيروسية في مصر، كما أنه لم يتم رصد أي زيادة ملحوظة في أعداد الحالات المرضية".

أحمد موسى ينتقد أداء الأهلي ويطالب بمدرب وطني وعودة سيد عبدالحفيظ

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أداء النادي الأهلي في مباراته أمام بيراميدز كان مخيبًا للآمال، مشيرًا إلى أن الفريق افتقر إلى الروح الجماعية والتكتيك الواضح.

خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، قال موسى، إن المدير الفني الحالي، ريبيرو، يُعد الأضعف في تاريخ النادي، متسائلًا عن الجهة التي قررت التعاقد معه رغم غياب الفكر التدريبي.