إعلان

التموين تكشف حقيقة عودة صرف الخبز المدعم ورقيًا

12:35 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

الخبز المدعم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات، بشأن إصدار قرار بصرف الخبز المدعم عن طريق بطاقات ورقية.

وأوضح المركز الإعلامي للوزارة أن الخبر المتداول هو خبر قديم لا يمت للواقع بصلة في الوقت الحالي.

وأكدت الوزارة أن المنظومة الإلكترونية الخاصة بصرف الخبز تعمل بكامل طاقتها وبشكل منتظم في جميع محافظات الجمهورية، دون أي مشكلات.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين إلى ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة فقط في الحصول على المعلومات، مؤكدة أنها ستقوم بإصدار بيانات رسمية فور حدوث أي مستجدات أو تطورات طارئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخبز المدعم زارة التموين رف الخبز المدعم ورقيًا لمنظومة الإلكترونية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة