التموين تكشف حقيقة عودة صرف الخبز المدعم ورقيًا

كتب- حسن مرسي:

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات، بشأن إصدار قرار بصرف الخبز المدعم عن طريق بطاقات ورقية.

وأوضح المركز الإعلامي للوزارة أن الخبر المتداول هو خبر قديم لا يمت للواقع بصلة في الوقت الحالي.

وأكدت الوزارة أن المنظومة الإلكترونية الخاصة بصرف الخبز تعمل بكامل طاقتها وبشكل منتظم في جميع محافظات الجمهورية، دون أي مشكلات.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين إلى ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة فقط في الحصول على المعلومات، مؤكدة أنها ستقوم بإصدار بيانات رسمية فور حدوث أي مستجدات أو تطورات طارئة.