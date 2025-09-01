ما الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2025؟

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص بمعرفة الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2025-2026.

وكشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد إجازة المولد النبوي الشريف سيكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر سبتمبر 2025، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1447 هجرية.

وبين المصدر، أن الإجازة ستكون رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر سبتمبر 2025، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1447 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وبحسب وزارة العمل، توجد بعض الفئات لا تنطبق عليها إجازة المولد النبوي الشريف 2025، حيث تنقسم إلى نوعين من الفئات حسب الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويختص به رئاسة مجلس الوزراء و الفئات الخاضعة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويصدر بشأنها كتاب دوري عن استحقاق الإجازة في هذا اليوم.

الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2025

ويوضح "مصراوي" الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2025، على النحو التالي:

1- رجال الجيش

لا يترك معظم الجنود في الجيش وحداتهم في الإجازة الرسمية ويقضونه مثل معظم الأيام في العمل والخدمات.

2- رجال الأمن (عام وخاص)

يقع على عاتق رجال الأمن سواء العام أو الخاص، حماية المواطنين خلال الإجازة من أي طارئ خارج عن القانون، بجانب تأمين الأحياء السكنية فتجدهم على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه المواقف.

3- الصحفي والمذيع

يكلّف الصحفي أو الإعلامي بتغطية الأعمال وأجواء العطلة من بيع وشراء وغيرها من خلال نقل مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة.

4- الأطباء والممرضات

يحرم بعض الأطباء والممرضات من الحصول على هذه الإجازة، فهم على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات المرضية.

5- رجال الإسعاف

يحرم رجال الإسعاف من إجازة "المولد النبوي" نتيجة توصيل الحالات المرضية إلى المستشفيات لإنقاذ المصابين بأي حادث أو أزمة صحية مفاجئة.

6- عمال المطافئ

يحرم العاملون في المطافئ من إجازة المولد النبوي، كونهم على أهبة الاستعداد لتلقي أية بلاغات عن حدوث حرائق في أي مكان.

7- السائقون (عام وخاص)

يحرم سائقو الحافلات وسيارات الأجرة في الإجازات الرسمية من الحصول عليها نتيجة نقل الركاب إلى الأماكن التي يرغبون التوجه إليها، فيبدأون عملهم من الصباح حتى المساء في نقل المواطنين.

8- عمال المطاعم والكافيهات والمحلات

يحرم العاملون في المطاعم من الحصول على الإجازات الرسمية نتيجة طبيعة عملهم والإقبال على الشراء خاصة في هذه المناسبة من شراء حلويات المولد.

9- عمال المنتزهات والملاهي

على غرار عمال المطاعم، يُحرَم عمال المنتزهات والملاهي من إجازة العيد، لكنهم لا يُحرَمون لحظات السعادة والفرح والأجواء الاحتفالية، بل يكونون الأقرب منها وأحد أسبابها.

10- عمال محطات الوقود

لا تتوقف وسائل المواصلات العامة والخاصة عن العمل في هذه الإجازة، ولا يتوقف أصحاب السيارات عن تعبئة الوقود على الطرق، لذا يبقى عمال محطات الوقود الأكثر عملا في هذه الإجازة.

11- عمال النظافة

يحرم العاملون في المطافئ من إجازة المولد النبوي، نتيجة عملهم في أصعب المهن وأهمها وهي نظافة الشوارع والأماكن العامة.

12- خدمة العملاء

يحرم العاملون في خدمة العملاء في شركات المحمول وغيرها من الشركات العاملة في خدمة الجماهير.

13- عمال المخابز.

يحرم العاملون في أفران المخابز (العيش) من إجازة المولد النبوي، نتيجة عملهم وتوفير رغيف الخبز للمواطنين بشكل دائم.

14- رجال المرور

يحرم رجال المرور من إجازة المولد النبوي، نتيجة طبيعة عملهم لتيسير حركة السيارات في الطرق العامة وتسهيل الحركة أمام المواطنين.

15- عمال اليومية

ويحرم عمال اليومية (العمالة غير المنتظمة) من الإجازة الرسمية نتيجة عملهم الشاق الذي يستلزم النزول للعمل والحصول على أموال؛ لسد احتياجاتهم اليومية.

وبحسب المادة 46 من قانون الخدمة المدنية: تشغيل الموظف في العطلات تنص على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.