إعلان

لنشوب حريق هائل بأحد المحلات.. توقف تشغيل حركة القطارات بمحطة شبرا الخيمة

11:58 م السبت 09 أغسطس 2025

مترو الخط الثاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن توقف حركة قطارات الخط الثاني بمحطة شبرا الخيمة فقط في الإتجاهين بعد حدوث حريق هائل بأحد المحلات التجارية خارج سور المترو في محطة شبرا الخيمة مما أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف و حجب الرؤية على السائقين مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالمحطة و إخلاء المحطة من الركاب حفاظآ على سلامة المواطنين وللإطمئنان عليهم وعلى حركة مسير القطارات.

وأكدت الشركة، أن حركة القطارات تعمل من محطة المنيب حتى محطة كلية الزراعة فقط في الاتجاهين وستعود محطة شبرا الخيمة إلى العمل بشكل طبيعي في أسرع وقت بعد السيطرة على الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شبرا الخيمة مترو شبرا الخيمة حركة المترو مترو الأنفاق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري