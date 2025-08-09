كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن توقف حركة قطارات الخط الثاني بمحطة شبرا الخيمة فقط في الإتجاهين بعد حدوث حريق هائل بأحد المحلات التجارية خارج سور المترو في محطة شبرا الخيمة مما أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف و حجب الرؤية على السائقين مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالمحطة و إخلاء المحطة من الركاب حفاظآ على سلامة المواطنين وللإطمئنان عليهم وعلى حركة مسير القطارات.

وأكدت الشركة، أن حركة القطارات تعمل من محطة المنيب حتى محطة كلية الزراعة فقط في الاتجاهين وستعود محطة شبرا الخيمة إلى العمل بشكل طبيعي في أسرع وقت بعد السيطرة على الحريق.