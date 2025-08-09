كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء 1350 تدخلًا قلبيًا دقيقًا ومعقدًا مجانًا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار التزام الوزارة بتوفير أحدث طرق العلاج للمواطنين دون أي أعباء مالية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه التدخلات شملت إجراء القساطر القلبية العاجلة والطارئة، وتقديم خدمات الرعاية القلبية المركزة على مدار الساعة، بالإضافة إلى علاج حالات الانسداد الكلي المزمن للشريان التاجي (CTO) باستخدام القسطرة، وهي إجراءات تصل تكلفتها الفعلية إلى 120 ألف جنيه للحالة.

كما تم الاستعانة بتقنيات متطورة مثل قسطرة الموجات الصوتية للشرايين التاجية (IVUS) بتكلفة 60 ألف جنيه للحالة، وقسطرة الشنيور الطبي (ROTA) لعلاج التضيقات المتكلسة بتكلفة 80 ألف جنيه للحالة.

وأشار "عبد الغفار"، إلى استمرار المستشفى في تقديم تقنية زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) كبديل لجراحات القلب المفتوح، والتي تصل تكلفتها إلى نحو مليون جنيه للحالة، مؤكدًا تحقيق المستشفى معدلات نجاح عالمية لهذه التقنية للعام السابع على التوالي.

من جانبها، أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن وحدة القلب بالمستشفى تقدم خدمات متكاملة لعلاج اضطرابات كهرباء القلب، تشمل التشخيص بجهاز الهولتر، ومتابعة أجهزة تنظيم ضربات القلب، وزراعة هذه الأجهزة بتكلفة تصل إلى 150 ألف جنيه للحالة.

كما تُجرى عمليات إصلاح العيوب الخلقية بالقسطرة بتكلفة 70 ألف جنيه للحالة، إلى جانب تقديم خدمات العيادات الخارجية المتخصصة التي تضم كبار الاستشاريين، فضلًا عن تشغيل عيادة موجات صوتية يوميًا للكبار والأطفال.

وأكد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أن المستشفى يُعد واحدًا من خمسة مراكز طبية على مستوى الجمهورية تقدم خدمات زراعة الصمام الأورطي (TAVI) وعلاج الانسداد الكلي المزمن (CTO) بالقسطرة، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، لصالح مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة.

