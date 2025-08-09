كتب- عمر صبري:

أعلنت الجامعة المصرية- الصينية المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد بتنسيق الجامعات الخاصة 2025- 2026، والتي تبدأ من 38 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه سنويًّا، حسب طبيعة وتخصص كل كلية.

وجاءت مصروفات الجامعة المصرية- الصينية الدراسية للعام الجامعي الجديد بتنسيق الجامعات الخاصة 2025- 2026 كالتالي:

كلية الصيدلة: 100 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

الهندسة: 62 ألف جنيه.

الحاسبات ونظم المعلومات: 65 ألف جنيه.

الاقتصاد والتجارة الدولية: 52 ألف جنيه.

الطب البيطري: 68 ألف جنيه.

الفنون والتصميم: 55 ألف جنيه.

الإعلام والدراسات الأدبية: 48 ألف جنيه.

العلوم الإنسانية: 38 ألف جنيه.

القانون: 68 ألف جنيه.

ويتم سداد الرسوم الدراسية على قسطَين بنسبة 60% و40% من إجمالي المصروفات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية للعام الجامعي 2025- 2026.

وأضافت الوزارة أن الحد الأدنى لكليات الطب بلغ 74% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها، والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و76% لجامعتَي الجلالة والعلمين، و79% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و81% لباقي الجامعات الأهلية.

وبلغ الحد الأدنى لكليات طب الأسنان 73% لجامعات الملك سالمان وسيناء بفرعَيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و75% لجامعتَي الجلالة والعلمين، و77% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و79% لباقي الجامعات الأهلية.

وبلغ الحد الأدنى لكليات طب العلاج الطبيعي 72% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعَيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و74% لجامعتَي الجلالة والعلمين الدولية، و75% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتَي الأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و77% لباقي الجامعات الأهلية، وبلغ الحد الأدنى لكليات الصيدلة 68% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و70% لجامعتي الجلالة والعلمين الأهلية، و71% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية، و72% لباقي الجامعات الأهلية.

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: وبلغ الحد الأدنى لكليات الطب البيطري 64% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعَيها والوادي الجديد الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، و65% لجامعتَي العلمين والجلالة، و67% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية، و68% لباقي الجامعات الأهلية.

وبلغ الحد الأدنى لكليات الهندسة 64% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعَيها وجامعتَي الوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية، و65% لجامعتَي الجلالة والعلمين، و66% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتَي الأقصر ودمنهور، و68% لباقي الجامعات الأهلية.

وسجَّلَ الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات 58% في جامعات الملك سلمان وسيناء بفرعَيها والوادي الجديد وشرق بورسعيد، و59% في جامعتَي الجلالة والعلمين، و60% في باقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و91% لباقي الجامعات الأهلية.

وسجل الحد الأدنى لكليات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية والتمريض والعلوم الأساسية في جامعات الملك سلمان وسيناء بفرعَيها وشرق بورسعيد والوادي الجديد الأهلية، 53% و54% في جامعتَي الجلالة والعلمين، و55% في باقي الجامعات الخاصة ودمنهور والأقصر الأهلية، و56% لباقي الجامعات الأهلية.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن الحد الأدنى لكليات الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية، والسويدي التكنولوجية وساكسوني، سجل 52% في جامعات الملك سلمان وسيناء بفرعَيها، والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية، و53% لجامعتَي الجلالة والعلمين وباقي الجامعات الخاصة وجامعتَي الأقصر ودمنهور، في ما عدا جامعات 6 أكتوبر ومصر للعلوم الحديثة ومصر الدولية ومصر للعلوم والتكنولوجيا 55%، و53% لباقي الجامعات الأهلية.

