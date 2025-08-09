"الثقافة" تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "المليون كتاب"

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن تشجيع القراءة ودعم محبيها يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، إيمانًا بدور الثقافة في بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمحبي الكتب، والذي يوافق التاسع من أغسطس.

وأعلن وزير الثقافة، عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "المليون كتاب"، التي تستهدف إهداء مليون كتاب من إصدارات قطاعات النشر بالوزارة، وتشمل: المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلى للثقافة، وذلك لتوزيعها على المدارس والجامعات والمؤسسات والجهات الثقافية والتعليمية، من خلال وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي.

وأشار وزير الثقافة، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أضافت نحو 1000 كتاب جديد إلى تطبيق "كتاب"، ليضم حاليًا مكتبة رقمية مجانية تحتوي على ما يقرب من 3 آلاف عنوان من إصدارات قطاعات الوزارة، منها 100 كتاب من أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة لعامي 2024 و2025.

وتشمل هذه الكتب مجالات متنوعة مثل المعرفة العامة، التراجم، القصص والروايات، والكتب العلمية، بما يعكس ثراء المحتوى وتنوعه وإتاحته للجمهور مجانًا.

وأضاف وزير الثقافة، أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف إقامة معارض الكتب التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع قطاعات الوزارة ودور النشر، حيث ينطلق خلال أيام معرض رأس البر للكتاب، يليه معرض السويس، فضلًا عن بدء العمل في نحو 40 منفذًا من منافذ "كشك كتاب" بقرى مبادرة "حياة كريمة"، بما يضمن وصول الكتاب إلى القرى والمناطق النائية.

واختتم وزير الثقافة، تصريحاته، بتأكيد أن هذه الجهود تأتي ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في جعل الثقافة والمعرفة حقًا أصيلًا لكل مواطن، ومواصلة العمل على نشر الكتاب وتيسير الحصول عليه لجميع فئات المجتمع.

روابط تحميل تطبيق "كتاب"

- لأجهزة أندرويد: اضغط هنا

- لأجهزة iOS: اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

سد النهضة.. خبير يكشف كمية المياه المتوقع وصولها حال فتح بوابات المفيض

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025