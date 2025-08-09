"دفاع النواب" تطالب بتكثيف حملات القبض على "التيك توكرز"

كتب- نشأت علي:

وجّه النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، على جهودهم الملموسة والناجحة في مواجهة ما وصفه بـ"إرهاب التيك توك" من أجل حماية المجتمع والشباب المصري.

وطالب النائب، في بيان اليوم، بمواصلة الجهود المكثفة حتى القضاء بشكل نهائي على هذه الظواهر الخطيرة التي تؤثر سلبًا على القيم والتقاليد المصرية الأصيلة.

كما دعا "طنطاوي"، الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والكنيسة المصرية، إلى جانب وزارات الثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، والتعليم العالي، وكذلك مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إلى القيام بدور أكبر في نشر الوعي وتعزيز القيم والأفكار التي تعزز تماسك النسيج المجتمعي لمواجهة مثل هذه الظواهر.

وشدد على أهمية دعم ومساندة جهود الشرطة المصرية والقضاء في هذا المجال.

وأعرب النائب خالد طنطاوي، عن ثقته الكاملة في قدرة الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، على التصدي والقضاء على هذه الظواهر الدخيلة، التي وصفها بالشاذة والغريبة عن تعاليم الأديان السماوية والقيم والتقاليد المصرية الراسخة.

وناشد جميع المواطنين، ضرورة الإبلاغ عن مرتكبي مثل هذه الأفعال الخطيرة، والعمل على ملاحقة أوكارهم المشبوهة، مع السعي لإغلاق هذه الصفحات المسيئة، أسوة بما قامت به بعض الدول الأخرى، وتقديم القائمين عليها للمحاكمة أمام القضاء المصري، وإنزال القصاص العادل بهم، مع الإعلان عن مخالفاتهم وفضح أفعالهم، بهدف ردع الآخرين وتطهير المجتمع من هذه الممارسات.

