وزير الكهرباء يتفقد مركز التحكم الإقليمي بالقاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية إلى مركز التحكم الإقليمي بالقاهرة، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على استقرار الشبكة وجودة التغذية الكهربائية.

في سياق آخر، أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة قنوات للتواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والاستفسارات، سواء المتعلقة بالأعطال المفاجئة أو بفواتير الاستهلاك، وذلك ضمن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقديم خدمات سهلة وسريعة.

أبرز وسائل تقديم الشكاوى والاستفسارات:

الخط الساخن 121: يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات الأعطال والشكاوى المتعلقة بالخدمة أو الاعتراضات على الفواتير.

الرقم 359: للاستفسار عن خدمة حساب الفواتير.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

اقرأ أيضًا:

اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

سد النهضة.. خبير يكشف كمية المياه المتوقع وصولها حال فتح بوابات المفيض

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025