جامعة القاهرة تكشف حقيقة وفاة طبيبة بـ"قصر العيني" نتيجة ضغط العمل

كتب- عمر صبري:

نعت جامعة القاهرة، ببالغ الحزن والأسى الطبيبة سلمى محمد حبيش بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتي كانت تقضي فترة الامتياز بكلية طب قصر العيني، ووافتها المنية مساء أمس.

وتقدمت الجامعة، بخالص التعازي والمواساة لأسرتها وزملائها، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأعربت الجامعة، في بيان اليوم، عن أسفها لفقدان إحدى طبيباتها الشابات، مؤكدة أنه وفق الثابت من التقارير الطبية وملابسات الواقعة، فإن سبب الوفاة لم يكن مرتبطًا بالإجهاد أو ضغط العمل، كما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الجامعة، حرصها على توفير بيئة عمل آمنة وداعمة لجميع أعضائها من الأطباء وهيئة التمريض والطلاب، مشددة على أن المستشفيات الجامعية تعمل وفق المعايير الطبية والمهنية المتعارف عليها، وأنها لا تتوانى عن تقديم الدعم والرعاية لجميع منتسبيها.

