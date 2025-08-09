كتب- أحمد السعداوي:

قال بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، إن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفقد محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة؛ لمتابعة سير أعمال التطوير الشاملة التي تجري بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وما تم إنجازه من تكليفات في إطار النهوض بالمحطة، وإعادتها إلى سابق عهدها.

وأكد الوزير، خلال جولته، أن محطة الزهراء تعد صرحًا تاريخيًّا وقوميًّا فريدًا، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطويرها والحفاظ على سلالاتها النادرة من الخيول العربية الأصيلة؛ لما لها من قيمة ثقافية واقتصادية كبيرة، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف الحفاظ على قيمتها التاريخية مع إضفاء الطابع الحضاري لها.

وشملت جولة وزير الزراعة بالمحطة تفقد: المسطحات، والملاعب، والعنابر، ومباني الإيواء التي يُجرى تطويرها وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والمظلات الذي يتم إنشاؤها حاليًّا، وأعمال زراعات النخيل، وتمهيد الطرق الداخلية، وتهذيب الأشجار، وتركيب شبكات الري، وأعمال البنية التحتية.

وتفقد فاروق المستشفى البيطري الملحق بالمحطة، والذي وجه أيضًا بإجراء عمليات تطوير شاملة له، وتجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، لتقديم أفضل خدمات الرعاية البيطرية للخيول بالمحطة.

ووجه وزير الزراعة أيضًا بسرعة إنجاز أعمال التطوير الشاملة التي تُجرى بالمحطة، فضلًا عن تحديث ميدان العرض والسباقات، وتطوير منطقة استقبال الزوار لتكون مركزًا يبرز تاريخ المحطة.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه الأعمال هو إعادة محطة الزهراء إلى مكانتها الرائدة عالميًّا في تربية الخيول العربية الأصيلة، وجعلها وجهةً سياحيةً مهمةً، لافتًا إلى أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع أعمال التطوير، مؤكدًا متابعته المستمرة للمشروع؛ لضمان إنجازه في الموعد المحدد.

