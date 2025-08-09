طقس شديد الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت 9 أغسطس وحتى الخميس 14 أغسطس على معظم أنحاء البلاد .

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم ارتفاع تدريجي بقيم درجات الحرارة حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة رطب ليلًا، مع أجواء مائلة للبرودة في الساعات الأولى من الصباح.

وشبورة مائية صباحًا يوميا (من 4 إلى 8 صباحًا) على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجـه البحـري، مدن القناة، ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى و اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 إلى 3 متر.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الأحد 10 أغسطس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق أقصى غرب البلاد ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء و محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى توقعها بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة بداية من الإثنين 11 أغسطس وحتى الخميس 14 أغسطس.

