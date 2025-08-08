موجة حارة وشبورة مائية.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الغد

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد .

وتوقعت الأرصاد، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة رطب ليلًا، مع أجواء مائلة للبرودة في الساعات الأولى من الصباح وشبورة مائية صباحًا يوميا "من 4 إلى 8 صباحًا" على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجـه البحـري، مدن القناة، ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 إلى 3 متر.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 37 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 32 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 33 درجة، وجنوب ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.

اقرأ أيضًا:

"الأرصاد": ارتفاع تدريجي للحرارة بداية من الغد

بعد قرار إعادة احتلال غزة.. اتصال هاتفي بين السيسي وأبو مازن - تفاصيل