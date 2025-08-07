الغباري: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من فخ مشروع الشرق الأوسط الجديد

كتب- حسن مرسي:

قال اللواء أركان حرب محمد الغباري، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ثورة 30 يونيو شكلت نقطة تحول حاسمة أنقذت مصر من مخططات استهدفت تفكيك الدولة وتهديد استقرارها، مشيرًا إلى أنها أعادت إحياء مشروع التنمية الوطنية.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر كادت تقع في فخ مشروع "الشرق الأوسط الجديد" الذي روجت له قوى استعمارية عبر أدوات محلية وخارجية.

وأوضح الغباري أن جماعة الإخوان لعبت دورًا كواجهة لتنفيذ مخططات خارجية تهدف إلى إضعاف مؤسسات الدولة، خاصة الجيش المصري، الذي يمثل ركيزة الأمن القومي، مؤكدًا أن هذه المخططات سعت إلى تقسيم المنطقة العربية لصالح قوى إقليمية.

وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي، أن خروج الملايين في 30 يونيو أفشل هذه المخططات، وأعاد تصحيح مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن التنمية في مصر ليست مجرد مشاريع اقتصادية، بل جزء من معركة الحفاظ على السيادة الوطنية، مؤكدًا أن الاستقرار الأمني والسياسي كان شرطًا أساسيًا لتحقيق الإنجازات الكبرى في البنية التحتية والاستثمارات.

وأكد أن هذه الإنجازات، التي شملت تحسينات اقتصادية واستقرارًا ملحوظًا، جاءت نتيجة قرار شعبي تاريخي أنقذ البلاد من الفوضى.

وأضاف الغباري أن القيادة السياسية أظهرت وعيًا كبيرًا بالتحديات، مما سمح لمصر باستعادة هيبتها وتعزيز مكانتها إقليميًا، مشددًا على أن التنمية المستدامة تتطلب بيئة آمنة بعيدة عن التفتيت والاضطرابات.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن ثورة 30 يونيو كانت لحظة مصيرية، مكنت مصر من الانطلاق نحو مستقبل واعد يقوم على الاستقرار والتقدم.

