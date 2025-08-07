تفاصيل تحطم طائرة إسعاف خارج العاصمة الكينية

(أ ب)

تحطمت طائرة تابعة لخدمة الإسعاف الجوي في منطقة سكنية خارج العاصمة الكينية اليوم الخميس، حسبما ذكرت الشركة المالكة للطائرة.

وقالت شركة "أمريف فلاينج دوكتورز" إن الطائرة متوسطة الحجم، وهي من طراز "سيسنا سايتيشن إكس إل إس" أقلعت من مطار في نيروبي وكانت متجهة إلى صوماليلاند عندما تحطمت.

ولم تعلن الشركة المقدمة للخدمة عدد القتلى والجرحى أو السبب المحتمل للحادث، وذكرت في بيان أنها "تتعاون تماما مع سلطات الطيران المعنية وفرق الاستجابة الطارئة لتحديد الحقائق المحيطة بالوضع".

وأضافت أنه سيتم إعلان المزيد من المعلومات لاحقا.

وقالت هيئة الصليب الأحمر الكينية إن فرق الإنقاذ التابعة لها تتوجه إلى موقع التحطم في كيامبو، وهي مقاطعة تشترك في الحدود مع العاصمة الكينية. وذكرت المنظمة غير الحكومية في وقت سابق أن الطائرة التي تحطمت كانت مروحية.

وذكرت صحيفة " ستار" الكينية أن التحطم أدى إلى "أستجابة سريعة من السلطات". وأضافت الصحيفة أن أفراد الجيش والشرطة "وصلوا بسرعة إلى الموقع وأمنوا المنطقة".

ولم ترد المزيد من التفاصيل من المسؤولين.