أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، جولة ميدانية صباح اليوم لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير سوق العتبة بمنطقة الموسكي، ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية المحيطة.

وجاء في البيان أن المشروع يتم تنفيذه بتمويل من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 38 مليون جنيه، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع وصلت إلى 90%، بعد الانتهاء من كافة أعمال المرافق والبنية التحتية بنسبة 100%.

كما أكدت الوزيرة، على الحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة، من خلال رفع كفاءة واجهات العمارات بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري، بما يساهم في تحسين المشهد البصري وخلق بيئة حضرية لائقة.

وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية منع أي ممارسات عشوائية أو تشوهات بصرية بعد الانتهاء من أعمال التطوير، مطالبة بسرعة استكمال الأعمال المتبقية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على ضرورة احترام الهوية البصرية للمنطقة من حيث تصميم لافتات المحلات وواجهاتها.

