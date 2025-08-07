91% تصنيع محلي.. رئيس هيئة الدواء: نحقق الاكتفاء ونوفر العملة الصعبة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق إنجازات كبيرة على الأرض، من بينها توطين عدد كبير من المستحضرات الدوائية، بما يسهم في ضمان توافر الأدوية داخل السوق المصري، ويُقلل الاعتماد على الاستيراد، حفاظًا على العملة الصعبة.

وأضاف الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس لاستعراض إنجازات الهيئة، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي بلغ فيها التصنيع المحلي نسبة 91%، واصفًا ذلك بأنه "إنجاز نفتخر به"، وهو ثمرة سنوات طويلة من العمل وليس مجرد مجهود لحظي.

وأكد رئيس الهيئة استمرار جهود توطين صناعة الدواء باعتبارها سلعة استراتيجية تمثل أحد أوجه الأمن القومي، مشددًا على سعي الهيئة لتوطين أكبر عدد ممكن من المواد الخام والمستحضرات، تعزيزًا للاكتفاء الذاتي وتوفيرًا لموارد الدولة.