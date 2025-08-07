استمرار فاعليات معسكر "قادة المستقبل" بجامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

واصلت جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات معسكر "قادة المستقبل"، بمحاضرة للدكتورة أميرة تواضروس، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان: "الآليات الحديثة لتشكيل الوعي والهوية الثقافية"، وذلك بمسرح التعليم المدمج بالمدينة الجامعية.

واستعرضت تواضروس خلال المحاضرة رؤية علمية متكاملة حول كيفية إعادة بناء وتطوير الثقافة المصرية على أسس وطنية معاصرة، مؤكدة على أهمية توظيف الأدوات الحديثة في تشكيل وعي الشباب وهويتهم الثقافية، وفي مقدمتها الفنون والدراما والموسيقى والمواقع الإلكترونية، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تلعب دورًا محوريًا في صياغة ملامح الهوية الحديثة في العصر الرقمي.

وتناولت المحاضرة تحليلًا معمقًا للعوامل المؤثرة في تشكيل هوية الشباب المصري، وأبرز التحديات التي تواجه استقرار تلك الهوية في ظل الانفتاح الثقافي العالمي، مشددة على الدور الحيوي للمؤسسات التعليمية والثقافية في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، ألقى الدكتور أحمد رجب كلمة افتتاحية أكد فيها على عمق الجذور الثقافية والحضارية للهوية المصرية منذ عهد الفراعنة، مشيرًا إلى مسؤولية الجامعات في حماية هذه الهوية وتحصينها ضد محاولات التشويه أو الذوبان.

وفي ختام الفعالية، قام نائب رئيس الجامعة بتكريم الدكتورة أميرة تواضروس، ومنحها درع جامعة القاهرة، تقديرًا لإسهاماتها العلمية والتوعوية، ولدورها البارز في دعم جهود الجامعة لبناء وعي وطني مستنير لدى طلابها.

شهدت الفعالية حضور نخبة من أساتذة الجامعة وقياداتها الإدارية، إلى جانب عدد كبير من طلاب المعسكر، فرج عيد مدير عام رعاية الشباب، والطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

اقرأ أيضاَ:

وزير التعليم: نعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال التعليم الفني

رسميًّا.. غلق المعاهد غير المستوفاة لشروط تقييم لجان القطاعات