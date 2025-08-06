وزير الشؤون النيابية: لجان بالمحافظات لتنفيذ قانون الإيجار القديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن كل محافظ في الجمهورية سيصدر قرارًا بتشكيل ثلاث لجان لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، وذلك عقب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تستمر مدة عمل هذه اللجان لمدة 3 أشهر، مع إمكانية مدها لفترة مماثلة إذا استدعت الحاجة.

وأضاف فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم صدر بعد دراسة مستفيضة وشاملة لكافة الجوانب، مؤكدًا أنه يتوافق تمامًا مع الأوضاع الدستورية في البلاد.

وشدد الوزير على أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحرص كبير لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، وفقًا لمبادئ العدالة والالتزام بالقانون.