مدبولي: قانون الإيجار القديم صدر بعد مشاورات مع أطراف الأزمة

كتب-عمرو صالح:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة الكامل بتوفير سكن بديل لمستأجري عقارات الإيجار القديم عقب بدء تطبيق القانون.

وقال مدبولي خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم بمجلس الوزراء:"الدولة ملزمة بتوفير مساكن بديلة بدرجات عالية ومتوسطة، مالهاش علاقة باستمرار الحكومة أو رحيلها لأن دا قانون وجب تنفيذه".

وأشار مدبولي إلى أن مشكلة قانون الإيجار القديم مزمنة وطال انتظار حالها عقود وسنوات طويلة مؤكدا على أن صدور القانون جاء بعد مشاورات كثيرة مع طرفي الأزمة والحكومة حرصت على تحقيق التوازن.

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