البيئة: مصادرة عدد من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

قرر الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، متابعة البلاغ الوارد إلى الوزارة بشأن وجود عدد كبير من الحيوانات البرية والنادرة داخل إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية بالمخالفة لأحكام اتفاقية سايتس المعنية بحماية الأنواع البرية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن فرع الإسكندرية شكل على الفور لجنة لمتابعة البلاغ، حيث تبين بالمعاينة وجود عدد من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل 4 ثعالب، 2 ثعبان ، 2 عقاب، صقر حوام، 2 طاووس، بجعة و2 نسناس، بالإضافة إلى عدد 2 ورل و2 سحلية.

ووجهت منال عوض، فرع الإسكندرية بتسليم الحيوانات والطيور المتحفظ عليها إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية لرعايتها لحين صدور قرار النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشددت على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للماده 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتة إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمرًا محظور.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء حرص وزارة البيئة على الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والاتزان البيئي الذي يضمن استقرار الحياة البيولوجية على كوكب الأرض.

وأهابت وزارة البيئة، بجميع المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي جريمة بيئية تخص التعدي على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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