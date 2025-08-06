رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد شقق مشروع الإسكان المتميز- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس السيد إبراهيم أمين، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، مدخل المدينة من ناحية طريق القاهرة/السويس، لمتابعة أعمال التطوير والتجميل والنظافة في المحاور الرئيسية بهدف تعزيز الخدمات وتحسين البيئة في المدينة، تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

وفي جولته، وجه رئيس الجهاز، بضرورة تكثيف أعمال الصيانة المستمرة للمسطحات الخضراء، وزيادة معدلات التشجير بما يتماشى مع خطة الجهاز لتحسين الصورة البصرية، كما تفقد أيضاً وحدات الإسكان المتميز بإجمالي 44 عمارة.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال تنسيق الموقع العام والطرق الداخلية والزراعة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ في مختلف عناصر المشروع لضمان تقديم وحدات سكنية تليق بالمواطن المصري.

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، أهمية الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والزراعة بالتزامن مع استكمال المرافق من أجل تسليم المشروع بصورة حضارية ومتكاملة، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية من الشركات المنفذة وتلافي أي ملاحظات بشكل فوري.

وقال رئيس الجهاز، إنه تم تنفيذ حملة بالتعاون مع شرطة التعمير استهدفت القطعة رقم 63 بالمجاورة السابعة في الحي المتميز، وذلك عقب رصد محاولة تنفيذ أعمال تغيير للنشاط السكنى بالبدروم، وأسفرت الحملة عن إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف كما تم إعادة الشئ لأصله ورفع المخالفات غير المرخصة.

وشدد "أمين" على أهمية التزام المواطنين بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء بالمدينة، حرصًا على تحقيق التنمية العمرانية المنشودة ومنع الظواهر العشوائية بالمدينة.

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