مصدر بـ"الكهرباء": ارتفاع الأحمال إلى 37 ألفًا و700 ميجاوات

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استهلاك مصر من الكهرباء ليلة أمس الثلاثاء، شهد ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث سجل الحمل الأقصى 37 ألفًا و700 ميجاوات، بزيادة قدرها 600 ميجاوات، مقارنةً بليلة أول من أمس والتي بلغ فيها الاستهلاك 37 ألفًا و100 ميجاوات.

يأتي هذا الارتفاع في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد؛ مما أدى إلى زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف والتبريد في مختلف أنحاء الجمهورية، ما ينعكس بشكل مباشر على أحمال الكهرباء.

وتتابع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف أولًا بأول من خلال مركز التحكم القومي؛ لضمان استقرار الشبكة وعدم تأثر الخدمة، مع تأكيد وجود احتياطي آمن من القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.

وتجدر الإشارة إلى أن ذروة الاستهلاك خلال أشهر الصيف تمثل تحديًا سنويًّا للقطاع، وتناشد الوزارة المواطنين ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان خلال فترات الذروة؛ خصوصًا بين الساعة 8 مساءً و10 مساءً، للمساهمة في الحفاظ على كفاءة الشبكة.

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