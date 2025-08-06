قصور الثقافة تقيم حفل تكريم الفائزين في مسابقة النشر الإقليمي.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

يشهد قصر ثقافة روض الفرج، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقة النشر الإقليمي، لعام 2024، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الحركة الأدبية على مستوى الأقاليم.

ويتضمن الحفل تكريم الفائزين في مجالات: ديوان شعر الفصحى، ديوان شعر العامية، الرواية، المجموعات القصصية، الدراسات النقدية، والمجلات الثقافية.

وأعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مارس الماضي، عن أفضل الإصدارات من كتب ومجلات خلال مسابقة النشر الإقليمي، وذلك عقب عودة تفعيل المسابقة مرة أخرى بعد توقفها لسنوات.

وأسفرت النتائج عن فوز ديوان "كيف تربي سحابة" للشاعر محمد إبراهيم السيد عكاشة (القليوبية) في مجال شعر الفصحى، وديوان "ممنوع من السمر قبل ما تموت ضحة الدنيا الوحيدة" للشاعر محمد محمود فهمي قطب (بني سويف) في شعر العامية.

كما فازت المجموعة القصصية "للعشق موسم" للقاص غريب محمد غريب "أيمن غريب" (القليوبية)، بينما نال الروائي كمال عقوقة أحمد (أسيوط) جائزة الرواية عن عمله "كوش مملكة الذهب"، وفازت الدراسة النقدية "مظاهر التفاعل بين الرواية العربية وفنونها السمعية والبصرية" للكاتب السيد علي أحمد الصوري (الشرقية) بجائزة الدراسات النقدية.

ويشهد الحفل أيضا تكريم أعضاء لجان التحكيم، كالتالي: في مجال شعر الفصحى، الشعراء: كمال أبو النور، شعبان يوسف، وعمر شهريار، في مجال شعر العامية، الشعراء: رجب الصاوي، مدحت العيسوي، ومدحت منير.

في مجال الرواية، الأدباء: د. صلاح السروي، سعيد نوح، أحمد عامر، وفي مجال المجموعات القصصية: د. جمال العسكري، د. عادل ضرغام، د. محمد السيد إسماعيل، وفي الدراسات النقدية والإنسانية: د. حسام جايل، د. مصطفى القزاز، د. خالد أبو الليل، وأخيرا لجنة المجلات الثقافية: د. شوكت المصري أحمد الجنايني، الشاعر سعيد شحاتة،.

كما أسفرت نتيجة المسابقة عن اختيار مجلة "أوراق ثقافية" الصادرة عن إقليم شرق الدلتا الثقافي، كأفضل مجلة إقليمية من حيث الإخراج الفني والمحتوى الأدبي المنشور والتدقيق اللغوي، وسيتم خلال الحفل تكريم كل من عمرو فرج، رئيس الإقليم السابق، وطارق العوضي، رئيس تحرير المجلة، والدكتورة رشا الفوال، مدير التحرير.

يقام حفل التكريم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وينفذ من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، برئاسة الشاعر عبده الزراع. ويأتي ضمن برامج هيئة قصور الثقافة لدعم المواهب الأدبية بالمحافظات، وتعزيز مكانة النشر الإقليمي.

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