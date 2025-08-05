كتب- نشأت علي:

تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصويت الشعب المصري في الداخل لانتخابات مجلس الشيوخ في جميع محافظات الجمهورية، وقد استمرت الغرفة في الانعقاد على مدار الساعة منذ التاسعة صباح ٤ أغسطس اليوم الأول للتصويت، وحتى انتهاء التصويت في الساعة التاسعة مساء ٥ أغسطس اليوم الثاني للتصويت.

رصد متابعي غرفة العمليات المركزية فتح أبواب 8825 لجنة انتخابية أمام الناخبين وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخاات، وقامت الغرفة بتسجيل ملاحظاتها الأولية حول سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.

رصدت الغرفة خلال يومي التصويت في الداخل إقبالاً ملحوظاً للناخبين على اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات، حيث تراوحت نسبة المشاركة من كثيفة إلى متوسطة، وتتراوح النسبة حسب توقيت التصويت حيث تتزايد نسبة الإقبال بعد الساعة الرابعة مساء مع انكسار درجة الحرارة وعودة الموظفين من أعمالهم، ومن المشاهد الإيجابية التي رصدتها الغرفة، الحضور الكثيف للشباب من الجنسين، وكذلك مشاركة واضحة للسيدات في العملية الانتخابية. كما تشيد الغرفة بالترتيبات الخاصة التي اتخذتها اللجان الانتخابية لاستقبال ذوي الإعاقة، حيث خصصت لجان في الأدوار الأرضية ووفرت أوراق اقتراع بطريقة برايل لتسهيل عملية التصويت للمكفوفين.

ورصدت الغرفة جاهزية اللجان بكل المستلزمات اللازمة من أوراق اقتراع وصناديق انتخابية، وذلك تحت الإشراف القضائي الكامل.

رصدت غرفة العمليات المركزية من خلال متابعيها في مختلف المحافظات تطبيقا كاملا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة، والالتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها، كما رصدت الغرفة وجود متابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة.

كما رصدت الغرفة في كافة اللجان الانتخابية توافر ساتر يدلي الناخب من خلاله صوته بحرية دون أن يطلع احد عليه.

لم ترصد الغرفة أي مخالفات انتخابية قد تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، إلا من بعض المخالفات البسيطة المتعلقة بكسر أنصار بعض المرشحيين للصمت الانتخابي خارج مقار اللجان، لكنها تبقى مخالفات محدودة لا تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وأصدرت غرفة العمليات المركزية مجموعة من البيانات والتقارير الإخبارية، وتعاملت مع كافة الشكاوى البسيطة التي وصلت من بعض المحافظات، وكانت الغرفة على تواصل مع متابعيها المتواجدين في كافة المحافظات من خلال ارقام طوارئ على مدار الساعة.

ولضمان مزيد من تعميق الممارسة الديمقراطية تقدم غرفة العمليات المركزية مجموعة من التوصيات:

أولا: ضرورة استمرار التوعية من خلال الأحزاب ومنظمات المجتمع بأهمية المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، بما يضمن تعميق الممارسة الديمقراطية وتمسك المواطن بحقه الدستوري.

ثانيا: أهمية التزام كافة الأحزاب والمرشحين باحترام قواعد العملية الانتخابية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات وخاصة أهمية احترام الصمت الانتخابي.

ثالثا: أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في تقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

رابعا: ضرورة تكثيف وسائل الإعلام من عرض السير الذاتية للمرشحين وبرامجهم الانتخابية في مختلف المحافظات حتى يتمكن المواطن من التعرف بشكل واضح على المرشح الذي سيقرر انتخابه مما يساهم في مزيد من الممارسة الديمقراطية.