رئيس "قومي المرأة": المرأة المصرية صوت وطني لا يتخلف عن أداء دوره

كتبت: نور العمروسي

أدلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بلجنة مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بالمعادي، في محافظة القاهرة.



وناشدت المستشارة أمل عمار المرأة المصرية في كل ربوع الوطن باستكمال دورها الوطني العظيم والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فهي ليست فقط حقًا دستوريًا، بل هي واجب وطني ومسؤولية مجتمعية عظيمة.



وأضافت أن المرأة المصرية أثبتت، خلال مشاركتها في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، أنها صمام أمان لهذا الوطن، وصوت وطني واعٍ لا يتخلف عن أداء دوره مهما كانت التحديات، حيث كانت مشاركتها بوعي وإيجابية أبهرت العالم، وتصدرت المشهد، سواء كناخبة تدرك أهمية صوتها وتأثيره، أو كمرشحة أثبتت جدارتها في تمثيل مجتمعها والدفاع عن قضاياه. ولم تكن هذه المشاركات شكلية أو موسمية، بل كانت تعبيرًا صادقًا عن إيمان المرأة المصرية بدورها كشريكة في صنع القرار، وحرصها على دعم الاستقرار والتنمية.