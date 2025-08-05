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بحضور وزير الأوقاف.. افتتاح مسجد مجلس النواب وعدد من المقرات الخدمية

09:24 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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  • عرض 5 صورة
    افتتاح مسجد مجلس النواب وعدد من المقرات الخدمية
  • عرض 5 صورة
    افتتاح مسجد مجلس النواب وعدد من المقرات الخدمية
  • عرض 5 صورة
    افتتاح مسجد مجلس النواب وعدد من المقرات الخدمية
  • عرض 5 صورة
    افتتاح مسجد مجلس النواب وعدد من المقرات الخدمية
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كتب - نشأت علي:


افتتح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مسجد مجلس النواب بالمقر الجديد، بحضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.


يأتي ذلك في إطار بدء التشغيل الفعلي لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحت رعاية وإشراف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.


كما افتتح الأمين العام عددًا من المقرات الخدمية بمبنى الخدمات بالمقر الجديد، أبرزها مكتب الشهر العقاري والتوثيق، فرع بنك مصر، فرع مصر للطيران، فرع البريد المصري، فرع مصر للسياحة.


وخلال فعاليات الافتتاح أكد الأمين العام لمجلس النواب أن مقر المجلس الجديد يمثل صرحاً معمارياً من طراز فريد قام بإنشائه مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة، ومزود بأحدث التقنيات العالمية مما يُسهل بشكل كبير في ممارسة المهام البرلمانية المختلفة.


وأشار الأمين العام للمجلس أنه تم بدء الانتقال التدريجي لجميع السادة العاملين بالمجلس للتأكد من جاهزية المقر الجديد بجميع اللوجستيات اللازمة للجان النوعية وقاعات الاجتماعات للقيام بالأعمال البرلمانية.


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مجلس النواب افتتاح مسجد مجلس النواب وزير الأوقاف
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