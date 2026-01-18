أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا للذهب التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي تختص بشكل رئيسي بوضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تغطي جميع مراحل القطاع بدءًا من الاستخراج وصولًا إلى التصنيع والتداول.

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على شاشة قناة "النهار"، إن اجتماع اليوم كان تمهيديًا لمتابعة الإجراءات التنظيمية وبدء صياغة الخطة الاستراتيجية المتكاملة، وأضاف أن اللجنة التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي تضم محافظ البنك المركزي وعددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وتابع متحدث الوزراء، أن مصفاة الذهب المصرية تُعد إحدى النقاط الرئيسية التي ستخضع للدراسة المكثفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأسواق المتقدمة في قطاع الذهب تعتمد دائمًا على وجود مصافٍ متخصصة، مشيرًا إلى أن إنشاء مثل هذه المصفاة سيمنح مصر قيمة مضافة كبيرة.

وأشار إلى توقيع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك" لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة، موضحًا أن هذا التعاون سيسمح باستقبال الذهب من دول إفريقيا والدول المجاورة، مع الاعتماد على السوق المحلي، لتنقيته وتصنيعه داخل مصر بدلاً من تصديره خامًا.