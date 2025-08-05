الأعلى للإعلام يبحث استعدادات الموسم الكروي مع الإعلاميين

كتب- محمد نصار:

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، جلستين موسعتين مع مقدمي البرامج الرياضية وصنّاع المحتوى، وذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وذلك تزامنًا مع انطلاق الموسم الكروي الجديد في 8 أغسطس الجاري.



التأكيد على المهنية ونبذ التعصب

ناقشت الجلستان أهمية الالتزام بالمعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامية، وتشجيع تغطية رياضية تعزز من الروح الرياضية وقيم التنافس الشريف. كما تم استعراض أبرز التحديات، وعلى رأسها انتشار الأخبار غير الموثقة، والتعليقات المثيرة للجدل التي قد تؤدي إلى التوتر بين الجماهير، حيث أوصى الحضور بضرورة التحقق من المصادر وتعزيز المصداقية في تناول المحتوى الرياضي.



تعزيز الهوية الوطنية وتوعية الجماهير

تناولت المناقشات كذلك دور الإعلام الرياضي في تعزيز الهوية الوطنية من خلال تسليط الضوء على الإنجازات المحلية والدولية، مع التشديد على ضرورة الابتعاد عن التحيز، والترويج للتعصب بين الأندية والمشجعين.

كما أوصى المشاركون بإشراك الجماهير في حملات توعوية تدعو إلى ثقافة التشجيع الإيجابي، بما يدعم بيئة رياضية أكثر صحّة واستدامة.



توحيد الرسائل وتدريب الكوادر الإعلامية

وشدد المشاركون على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات الإعلامية والرياضية لتوحيد الرسائل الموجهة للجمهور، وتجنّب المحتوى الذي قد يؤدي إلى الانقسام.

كما تم التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الإعلامية على آليات التناول المهني المتزن والموضوعي للمادة الرياضية.



مبادرات للتفاعل واحترام اللعب النظيف

وأوصى الحضور بتبني مبادرات مشتركة بين الإعلام والجهات الرياضية، تعزز مفاهيم اللعب النظيف والاحترام المتبادل، مع التركيز على إبراز النماذج الإيجابية في الوسط الرياضي.

كما طُرحت فكرة تطوير برامج تفاعلية تتيح قنوات تواصل مسؤولة بين الجماهير والبرامج الرياضية، تسهم في دعم السلوك الحضاري في التشجيع والمنافسة.



لقاء سابق مع مسؤولي القنوات الرياضية

وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق لقاءً مع مسؤولي قنوات "الأهلي، الزمالك، أون سبورت، راديو أون سبورت، النيل للرياضة، وإذاعة الشباب والرياضة"، لمناقشة سبل الاستعداد للموسم الجديد، وتفعيل مبادرة "إعلام رياضي بلا تعصب"، في إطار من الالتزام بالأكواد المهنية الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام.



ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا مفصلًا بتوصيات هذه اللقاءات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاعتمادها وبدء تنفيذها في الفترة المقبلة.









