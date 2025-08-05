كتب- محمد نصار:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996.

التعديلات الجديدة تتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود من له حق البقاء فيها.

مادة جديدة تُنظم الإخلاء بعد انتهاء عقد الإيجار

تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة (المادة الثانية مكررًا)، تنص على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك أو المؤجر، فور انتهاء المدة المحددة بعقد الإيجار.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحق التعويض حال ثبوته.

بدء العمل بالقانون الجديد

وفقًا للمادة الثانية من القرار الجمهوري، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كأحد قوانينها السارية.

وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ الإثنين 4 أغسطس 2025، وبذلك يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025.

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