تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

السفير الهندي يكشف حجم استثمارات بلاده في مصر

قال السفير الهندي في مصر، سوريش كى ريدي، أن الاستثمارات الهندية في مصر بلغت حوالي 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة تن، أن العلاقات بين القاهرة ونيودلهي تمر بمرحلة ذهبية، مدعومة بالصداقة الشخصية القوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

خبير اقتصادي يكشف السبب الحقيقي لتخفيض صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري

أكد هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن قرار صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعات نمو الاقتصاد المصري لعام 2025/2026 إلى 4.1% بدلًا من 4.3%، كان مفاجئًا وغير متسقا مع الأداء الفعلي للاقتصاد الذي يشهد تعافيًا ملحوظًا في عدة قطاعات.

وأوضح جنينة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر"، أن السبب الأساسي لهذا التخفيض قد يعود إلى استمرار تأثير أزمة الممرات الملاحية على قناة السويس، التي لم تتعافَ كليًا بعد، مما أثر على الإيرادات المتوقعة مؤكدا على أن قناة السويس تمثل دخلًا رئيسيًا يقترب من 10 مليارات دولار سنويًا، وتباطؤ تعافيها قد يبرر حذر الصندوق.

حازم الأشموني: إقبال شعبي وتنظيم متميز لانتخابات الشيوخ في الشرقية

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة أكملت كافة استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي يعكس وعيًا سياسيًا متميزًا بين المواطنين.

وأضاف الأشموني خلال مداخلته الهاتفية في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد" أن الشرقية، بثقلها السياسي والحزبي، حرصت على توفير بيئة مثالية للناخبين من خلال تجهيز المقار الانتخابية وتأمين كافة الاحتياجات اللوجستية.

باحث سياسي: انتخابات الشيوخ تعكس استقرار مصر ورفض شعبها لمحاولات التشويش

قال الباحث السياسي شريف عبد الحميد إن انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 تُعد تأكيدًا على استقرار مصر السياسي والدستوري، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات في مواعيدها رغم التحديات الإقليمية يبعث برسالة قوية إلى المتربصين بالوطن.

وأضاف خلال تغطية انتخابات الشيوخ على قناة الحياة، أن الإقبال الشعبي الكبير الذي تجاوز توقعات انتخابات 2020 التي شهدت مشاركة 9 ملايين ناخب، يُظهر تحدي المصريين لدعوات المقاطعة، حيث يتوقع أن تصل المشاركة إلى 30 إلى 35 مليون ناخب.

يوسف الحسيني: مصر رائدة الحضارة بإرثها الثقافي والنقاء الوراثي للمصريين يصل لـ94%

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر تملك إرثًا حضاريًا وثقافيًا يمتد لأكثر من 12 ألف سنة، مشيرًا إلى أن الحضارات القديمة مثل نقادة الأولى والثانية، إلى جانب مخطوطات مانيتون السمنودي، تؤكد عمق هذا التاريخ.

وأضاف خلال برنامجه "مساء جديد" على قناة المحور أن دراسات ناشونال جيوجرافيك كشفت عن نقاء وراثي للمصريين يصل إلى 94% في بعض العينات، مما يعكس تميز الهوية المصرية واستمراريتها عبر العصور.

الهيئة الوطنية: انتخابات الشيوخ تسير بسلاسة وانتظام في جميع المحافظات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لمتابعة سير الانتخابات أن الهيئة نجحت في التنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية لتوفير بيئة آمنة ومنظمة، مع تقديم التعازي لأسر المتوفين خلال العملية الانتخابية نتيجة ظروف صحية طارئة.