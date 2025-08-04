كتب- نشأت علي :

قالت مصادر برلمانية مطلعة، إن قانون الإيجار القديم، سيطبق فورًا بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق عليه.

وأكدت المصادر، في تصريح إلى مصراوي، اليوم، أن جميع مستأجري الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية، سيدفعون 250 جنيهًا قيمة الأجرة، خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وبعد انتهاء اللجان المختصة بتحديد قيمة الأجرة الفعلية حسب الموقع يتم تحصيل الأجرة بالقيمة الجديدة بداية من شهر ديسمبر.

وأوضحت المصادر، أنه وفقًا للقانون سيتم إخلاء الوحدات الإدارية والتجارية في مارس 2030، وبالنسبة للوحدات السكنية سيتم الإخلاء في 2032 بعد انقضاء مدة الـ7 سنوات، مؤكدة أن الحكومة تعهدت بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين من مستأجري الإيجار القديم.

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