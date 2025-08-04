كتب- محمد سامي:

تابع النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، اليوم الإثنين، من داخل غرفة عمليات الحزب المركزية، سيرَ العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بحضور النائب أحمد دياب، والنائب محمد الجارحي، وعدد من نواب الحزب .

ووجَّه عبد الجواد رسالةً إلى جموع المواطنين، دعاهم فيها إلى النزول والمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الوطني، قائلاً: "اليوم ننتظركم أمام اللجان؛ لنجدد عهد استقرار الوطن"، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات "واجب وطني ورسالة قوية للمتربصين بوطننا".

وأضاف الأمين العام لـ"مستقبل وطن": "اجعلوا من الانتخابات عرسًا ديمقراطيًّا نتباهى به أمام العالم"، مشددًا على أن "الأصوات أمانة، ويجب أن تُمنح لمَن يستحق ولديه القدرة على خدمة المواطنين".

ويواصل الحزب متابعته الدقيقة لسير التصويت عبر غرف العمليات على مستوى الجمهورية؛ لضمان انتظام العملية الانتخابية وتقديم التسهيلات اللازمة للناخبين.

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