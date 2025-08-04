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وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: واجب وطني

12:24 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب- محمد شاكر:

أدلى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنته الانتخابية بالهيئة العامة للتنمية الزراعية في حي الدقي.

وأكد وزير الثقافة، في تصريح عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، مشيرًا إلى أن التصويت الحر هو أحد الحقوق الدستورية التي تُمكّن المواطنين من المساهمة الفعالة في صياغة حاضرهم وصناعة مستقبلهم.

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم الحياة التشريعية، من خلال دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، وتعميق الحوار المجتمعي، وإثراء النقاش حول مشروعات القوانين المحالة إليه، بما يعزز من منظومة التشريع في الدولة المصرية.

ولفت وزير الثقافة، إلى أن الوزارة أطلقت عددًا من الفعاليات والندوات التوعوية في مختلف المحافظات، في إطار بروتوكول التعاون القائم مع الهيئة الوطنية للإعلام، بهدف تعزيز الوعي السياسي وترسيخ ثقافة المشاركة لدى المواطنين، وخاصة الشباب، وتأكيد أهمية دورهم في العملية الديمقراطية.

ودعا وزير الثقافة، جموع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يُجسد الوعي والانتماء، ويُعبر عن الثقة في المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة.

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أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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