فيديو- الرئيس السيسي يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

كتب- محمد سامي:

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة النموذجية.

وتشهد البلاد انطلاق التصويت في انتخابات الشيوخ على مدار يومي 4 و5 أغسطس، حيث يتوجه ملايين المواطنين لاختيار ممثليهم في المجلس، بنظامي الفردي والقائمة، وسط إشراف قضائي كامل، وتأمين شامل من جانب قوات الشرطة لتيسير إجراءات الاقتراع.

وتحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية خلال العملية الانتخابية، مع توفير جميع التسهيلات للناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وإبراز الصورة المشرفة لمصر أمام العالم.