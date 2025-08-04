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انطلاق غرفة عمليات "حماة الوطن" لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025

10:34 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتـب - نشأت علي:

انطلقت منذ قليل أعمال غرفة عمليات حزب "حماة الوطن" لمتابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، إيذانًا ببدء العرس الديمقراطي في جميع أنحاء الجمهورية.

وشهدت غرفة العمليات حضور عدد من قيادات الحزب، بينهم: اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير، الأمين العام والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم والنائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وهاني العتال، مساعد رئيس الحزب وأمين أمانة الإعلام المركزية والعميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة والمهندس كريم إمام، أمين الشباب والمحاسب محمد الحداد، أمين العمال

وأكدت قيادات الحزب جاهزيتها لمتابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم، ورصد أية ملاحظات أو مستجدات لضمان سير الانتخابات بشفافية وانتظام.

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حزب حماة الوطن انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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