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الأرصاد: طقس شديد الحرارة وتحذيرات من شبورة كثيفة

04:00 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها في طقس اليوم الاثنين، حيث تشهد البلاد طقسًا شديد الحرارة على أغلب المناطق، مصحوبًا بارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الجو بعدة درجات.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري.

وأضافت الهيئة، أن الأجواء ستكون رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، وشديدة الحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع طقس مائل للحرارة ليلًا، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح بسرعة تصل إلى 30 كم/س على مناطق متفرقة، قد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة جنوبًا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من محافظة البحر الأحمر.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس شبورة مائية القاهرة الكبرى
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