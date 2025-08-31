وزارة التموين تنفي إصدار قرار بصرف الخبز المدعم ورقيا

كتب- محمد سامي:

نفى المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بصرف الخبز المدعم ورقياً.

وأكدت الوزارة في بيان، أن ما يتم تداوله هو خبر قديم ولا علاقة له بالوقت الحالي، حيث تعمل المنظومة الإلكترونية لصرف الخبز بشكل منتظم في جميع المحافظات دون أي مشكلات.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للوزارة لمعرفة أي مستجدات مع التأكيد على إصدار الوزارة بيانات رسمية حال حدوث أي أمور طارئة.