إعلان

إهمال أدى إلى تجمهر الركاب.. فصل رئيس مشرفين ومشرف قطار بالسكة الحديد

11:15 م الأحد 31 أغسطس 2025

المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قرارًا إداريًا بفصل 2 من العاملين بسبب الإهمال الجسيم.

وحصل مصراوي على نص القرار الصادر، والذي تضمن في مادته الأولى أن يفصل من الخدمة (م. ب. ع. م)، رئيس مشرفي قطارات (الدرجة الثانية الفنية/ هندسية مساعدة)، و(إ. ع. م)، مشرف قطار (الدرجة الرابعة الفنية/ هندسية مساعدة).

وجاء قرار الفصل لارتكابهما إهمالًا جسيمًا تمثل في ترك العمل على قطار رقم (٣٤٥٤/٧٢٢) "أسيوط/سوهاج" بمحطة المراغة يوم ٢٠٢٥/٨/٥، مما نتج عنه إهدار للمال العام، وارتباك في حركة القطارات، وكاد أن يتسبب في وقوع حادث، بالإضافة إلى تجمهر الركاب والإساءة لسمعة الهيئة.

فيما نصت المادة الثانية، على أن تُسوى المستحقات التأمينية للمذكورين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة السكك الحديدية قطار المراغة معاقبة مشرف قطار ترك العمل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة