مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار موجة جديدة من كورونا

كتب- حسن مرسي:

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، المواطنين بأن الفيروسات المنتشرة حاليًا في مصر هي فيروسات معتادة وموسمية، مؤكدًا أن عدد الحالات المصابة بها لا يزال محدودًا ولا يشكل أي خطر على الصحة العامة.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "لا يوجد أي مؤشر أو دليل على وجود تغيُّر في الخريطة الفيروسية في مصر، كما أنه لم يتم رصد أي زيادة ملحوظة في أعداد الحالات المرضية".

وأضاف مستشار الرئيس للصحة أن معظم الإصابات الحالية تكون لأشخاص يتعرضون لتغيرات مفاجئة في درجات الحرارة، مثل الانتقال من أجواء باردة بسبب التكييف إلى أجواء حارة، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، خاصة من أصحاب المناعة الضعيفة.

وتابع: "الأعراض التي تظهر على المصابين تشمل الرشح والعطس وآلام الحلق، وأحيانًا تصل إلى بعض الآلام في الحنجرة، لكنها كلها أعراض عادية ولا تدعو للقلق".

وأكد تاج الدين أنه "لا يوجد أي انتشار لفيروسات جديدة أو متحورات غير معروفة"، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا أصبح من الفيروسات المتوطنة في جميع أنحاء العالم، وأصبح الحديث عنه يشبه تمامًا الحديث عن فيروس الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي.

وأكد مستشار الرئيس للصحة على أن الوضع الوبائي في مصر مستقر تمامًا، وأنه لا توجد أي تحورات جديدة أو صورة وبائية تستدعي القلق، داعيًا المواطنين إلى مواصلة اتباع الإجراءات الوقائية المعتادة للحفاظ على صحتهم.