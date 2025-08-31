كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن إنشاء المدارس الجديدة يعد استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات التعليمية تسهم في توفير بيئة جاذبة ومتكاملة تواكب الزيادة السكانية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

جولة ميدانية لمتابعة نسب التنفيذ

جاءت تصريحات المحافظ خلال جولته الميدانية لتفقد الأعمال الإنشائية بمجمع المدارس الجديد في منطقة المساكن ببولاق الدكرور، حيث اطمأن على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لسرعة دخول المدارس الخدمة في أقرب وقت.

مجمع يضم 10 مدارس متنوعة

أوضح المحافظ أن المجمع التعليمي يضم 10 مدارس هي: عدلي منصور، خالد بن الوليد للتعليم الأساسي، الثانوية بنين، الثانوية بنات، الثانوي الصناعي، شريف إسماعيل للتعليم الابتدائي، عمرو بن العاص، الشهيد إبراهيم الرفاعي للتعليم الرسمي لغات، المدرسة الدولية، والمدرسة اليابانية.

وأكد أن هذا الصرح التعليمي سيوفر خدمات متنوعة لمختلف المراحل العمرية وأنماط التعليم، بما يخدم أهالي بولاق الدكرور ويرفع من مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

دخول مدارس جديدة الخدمة مع بداية العام الدراسي

أشار المحافظ إلى أن العام الدراسي الماضي شهد تشغيل 4 مدارس جديدة داخل المجمع، فيما ستدخل 4 مدارس أخرى الخدمة مع بداية العام الدراسي المقبل الذي ينطلق خلال أيام، إلى جانب دخول المدرسة اليابانية والمدرسة الفنية الخدمة في ديسمبر المقبل، بما يحقق الاستفادة القصوى من المجمع التعليمي.

توجيهات بالالتزام بالجودة والمعايير

شدد النجار على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بضرورة تنفيذ الأعمال المتبقية وفق أعلى مستويات الجودة والالتزام بالمعايير الفنية والإنشائية المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلاب والمعلمين.

متابعة خاصة للمدرسة اليابانية

تضمنت الجولة تفقد المدرسة اليابانية، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والتشطيبات، ورصف مدخل منطقة المدارس لتسهيل حركة الطلاب وأولياء الأمور، وضمان جاهزية المنطقة بالكامل قبل بدء الدراسة.

طفرة في البنية التعليمية ببولاق الدكرور

وأكد محافظ الجيزة أن حي بولاق الدكرور يشهد حاليًا طفرة في البنية التعليمية ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس ورفع كفاءتها، بما يسهم في استيعاب المزيد من الطلاب وتقليل معدلات الاغتراب وتخفيف الكثافات داخل الفصول، استجابة لمطالب أولياء الأمور.