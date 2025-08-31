وسيم السيسي يكشف أوهام إسرائيل الكبرى ومخطط المليار الذهبي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن مفهوم "إسرائيل الكبرى" لا يعدو كونه فكرة سياسية خيالية تفتقر إلى أي أساس تاريخي أو جغرافي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يصطدم بحقائق المنطقة وإرادة شعوبها.

خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6"، على قناة الحياة، قال وسيم السيسي، إن هذه الفكرة تُستخدم كأداة دعائية لتبرير سياسات عدوانية، لكنها تظل بعيدة عن التحقق في ظل التحولات الإقليمية.

وأوضح عالم المصريات، أن الشرق الأوسط يتميز بتنوعه الثقافي والهوياتي، مما يجعل أي محاولة لفرض مشروع توسعي محكومًا بالفشل.

وأضاف أن الاستقرار في المنطقة يتطلب الاعتراف بالحقوق التاريخية، خاصة حقوق الشعب الفلسطيني، لضمان تحقيق توازن عادل.

وتابع الدكتور وسيم السيسي، أن كتاب "من يجرؤ على الكلام" للسيناتور الأمريكي بول فندلي كشف عن نفوذ الجماعات اليهودية في مراكز القرار الاقتصادي والسياسي العالمي.

وأكد أن هذه الجماعات تمتلك تأثيرًا كبيرًا، لكن خططها مثل "المليار الذهبي"، التي تهدف إلى تقليص سكان العالم عبر سيناريوهات كارثية مثل الحروب النووية، تظل خطيرة وتحتاج إلى مواجهة.

وأشار السيسي إلى وجود منشآت محصنة تحت الأرض في مناطق مثل سويسرا وكاليفورنيا، مُعدة لتحمل تداعيات الحروب النووية، كجزء من هذه الخطط السرية.

وأكد عالم المصريات أن تجاهل هذه المخططات قد يؤدي إلى كوارث إنسانية غير مسبوقة، داعيًا إلى تعزيز الوعي الشعبي والسياسي لمواجهة هذه التحديات في ظل التغيرات الجيوسياسية الراهنة.