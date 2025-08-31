إعلان

"الصحة" تغلق مركز لتجميل البشرة بالإسماعيلية لمخالفته قانون الترخيص

07:18 م الأحد 31 أغسطس 2025

وزارة الصحة والسكان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق مركز “Asmaa Hashed Herbal Clinic” للجلدية وتجميل البشرة والكائن بشارع رضا بمحافظة الاسماعيلية، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

وجاء هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه قامت إدارة العلاج الحر بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك بالمرور على المركز، وتبين أنه يعمل بدون ترخيص، وتديره منتحلة صفة طبيب ولا تحمل تصريح مزاولة المهنة، كما تبين بالمرور أن المركز لا يتبع سياسة مكافحة العدوى مما يشكل خطرًا على سلامة المرضى.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة قامت بإغلاق المركز وتشميعه فورًا، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والطبية.

كما دعا المواطنين إلى التحقق من ترخيص المنشآت الطبية وتراخيص مزاولة المهنة للأطباء قبل تلقي العلاج، لضمان الحصول على خدمات صحية آمنة وموثوقة.

وتؤكد وزارة الصحة التزامها بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية قانون تنظيم المنشآت الطبية الدكتور خالد عبد الغفار إدارة العلاج الحر الإسماعيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية