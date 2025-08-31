كتب- محمد أبو بكر:

شهد اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال إزالة الحواجز الخرسانية لفتح نزلة محور عمرو بن العاص للقادم من مدينة 6 أكتوبر باتجاه المنيب عبر الطريق الدائري، وذلك في إطار خطة المحافظة لتخفيف الزحام المروري وتحسين انسيابية الحركة على المحاور الرئيسية.

اجتماع لمتابعة المشروعات الخدمية

وعقد المحافظ اجتماعًا بديوان عام المحافظة لمراجعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الري والصرف الصحي ومياه الشرب، مؤكدًا أن هذه الملفات تعد من أولويات العمل التنفيذي كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

خطة متكاملة للتنمية

وأشار المحافظ إلى أن الجيزة تسعى لتنفيذ خطة متكاملة لتنمية البنية التحتية في توقيتات زمنية محددة، موضحًا أن مشروعات المياه والصرف الصحي تعد أحد أهم دعائم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة الحياة والبيئة