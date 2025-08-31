

كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31-8-2025 على كافة أنحاء ومحافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإنه من المقرر أن يسود طقس اليوم الأحد شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب على ليلا وفى الصباح الباكر.

ومن المقرر أن تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق من السواحل الشمالية، بحسب ما أعلنته الهيئة.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب الوادي الجديد، تكون خفيفة ورعدية أحيانا على أبو سمبل على فترات متقطعة .

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 38 درجة.

- دمياط الصغرى 25 والعظمى 32 درجة.

- بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 37 درجة.

- السويس الصغرى 25 والعظمى 36 درجة.

- العريش الصغرى 22 والعظمى 33 درجة.

- رفح الصغرى 22 والعظمى 32 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

- العلمين الصغرى 23 والعظمى 32 درجة.

- مطروح الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

- الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38 درجة.

- مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 38 درجة.

- الفيوم الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- بني سويف الصغرى 24 والعظمى 38 درجة.

- المنيا الصغرى 23 والعظمى 39 درجة.

- أسيوط الصغرى 24 والعظمى 40 درجة.

- سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41 درجة.

- قنا الصغرى 27 والعظمى 43 درجة.

- الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43 درجة.

- أسوان الصغرى 29 والعظمى 44 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 43 درجة.