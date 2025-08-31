كتب- حسن مرسي:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تفاصيل حادث انقلاب قطار مطروح، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الأسباب الحقيقية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال الوزير إنه كان يمر بالمنطقة الصناعية في الإسكندرية قبل وقوع الحادث، مما سمح له بالوصول إلى الموقع خلال ساعة ونصف.

وأكد الوزير أن القطار والسكة الحديد في حالة ممتازة، وأن القطار كان جديدًا بالكامل، موضحًا أن سبب الحادث قد يكون انفصال "بوجي" من العربة رقم 4 بعد الجرار.

وأشار وزير النقل إلى أن لجان فنية من النيابة والرقابة الإدارية ولجنة من السكة الحديد تعمل حاليًا على تحديد سبب هذا الانفصال.

وشدد على أن جميع المعلومات سيتم الإفصاح عنها بشفافية كاملة، ولن يتم التستر على أي متسبب في الحادث، مؤكدًا أنه سيعاقب.

ونفى الوزير بشكل قاطع ما تردد حول وجود هبوط في السكة أو اصطدام لودر بالقطار، مؤكدًا أن الجرار سليم تمامًا.

وأشار إلى أن وجود الحوادث وارد في أي مكان في العالم، قائلاً: "نؤدي واجبنا على أكمل وجه ولكن هو ده حال الدنيا"، مضيفاً: "ضافر المصري عندنا غالي ونسعى لتأمين أرواح المواطنين".

وأشار إلى أن جميع المصابين في الحادث تم نقلهم فورًا إلى مستشفيات الضبعة ورأس الحكمة والعلمين، لافتًا إلى أنه لم يتبقَ سوى 15 حالة مصابة فقط في المستشفيات، وجميع الحالات الأخرى خرجت بعد تلقي العلاج.

وأضاف الوزير أنه فور وقوع الحادث، تم توجيه أوامر لجهاز النقل البري لتوفير حافلات لنقل جميع الركاب إلى وجهاتهم في القاهرة والإسكندرية، بمساعدة شركات النقل المختلفة مثل سوبر جيت وغرب الدلتا وجوباس.

وقدم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الاعتذار للمواطنين عن أي تأخير أو ألم تسبب فيه الحادث، مؤكدًا أن حركة القطارات ستعود إلى مواعيدها المقررة قريبًا.